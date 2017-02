Einreiseverbot Juristischer Streit um Einreiseverbot bahnt sich an

US-Präsident Donald Trump im Oval Office (picture alliance/dpa/Foto: Pete Marovich)

In den USA bahnt sich ein juristischer Streit über das von Präsident Trump verfügte Einreiseverbot für Bürger aus sieben muslimischen Ländern an.

Nachdem ein Bundesrichter in Seattle den Einreisestopp aussetzte, hob die Regierung die Visasperren zunächst auf. Sie kündigte aber zugleich an, die Entscheidung juristisch anzufechten. Man werde so bald wie möglich einen Eilantrag einreichen, erklärte der Sprecher des Weißen Hauses. Trump selbst bezeichnete den Beschluss - Zitat - 'dieses sogenannten Richters als lächerlich'. Inzwischen befördern Fluggesellschaften wieder Passagiere aus den sieben betroffenen Ländern in die USA. Dies gelte für alle Reisenden mit gültigen Dokumenten, teilte die Lufthansa in Frankfurt am Main mit.



Trump hatte vor einer Woche per Dekret die Einreise von Bürgern aus dem Irak, Iran, Libyen, Somalia, Syrien, dem Sudan und Jemen gestoppt. Flüchtlingen wurde die Einreise für 120 Tage untersagt, syrischen Flüchtlingen sogar auf unbestimmte Zeit.