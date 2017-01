Einreiseverbot Kritik an Präsident Trump von republikanischen Senatoren

Proteste am New Yorker Flughafen gegen das Einreiseverbot für viele Muslime (AFP)

In vielen Städten der USA haben sich tausende Menschen versammelt, um gegen die Politik von Präsident Trump zu protestieren.

Die Demonstranten wandten sich in Sprechchören und mit Plakaten gegen das Einreiseverbot für Menschen aus bestimmten muslimischen Ländern in die USA, das von Trump per Dekret verhängt worden war. Auch bei Parteifreunden stößt der republikanische Präsident inzwischen auf Widerstand. Die Senatoren von Arizona und South Carolina, McCain und Graham, erklärten, Trumps Anordnung spiele eher Terroristen in die Hände, als dass sie die Sicherheit der USA verbessere. Generalstaatsanwälte aus 16 Bundesstaaten wandten sich in einer gemeinsamen Erklärung ebenfalls gegen das Einreiseverbot.

Bundeskanzlerin Merkel teilte über ihren Sprecher mit, der Kampf gegen Terrorismus rechtfertige es nicht, Menschen einer bestimmten Herkunft oder eines bestimmten Glaubens unter Generalverdacht zu stellen.

US-Präsident Trump hat einen dreimonatigen Einreisestopp für Menschen unter anderem aus Syrien, dem Iran und Somalia angeordnet. Außerdem dürfen keine Flüchtlinge mehr ins Land kommen.