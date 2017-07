Die Regierung von US-Präsident Trump zieht gegen weitere Einschränkungen seines Einreiseverbots für Bürger aus sechs muslimischen Staaten vor den Obersten Gerichtshof.

US-Justizminister Sessions kündigte am Freitag an, ein entsprechendes Urteil eines US-Richters auf Hawaii anzufechten. Ein Bezirksrichter hatte angeordnet, dass auch Großeltern und andere Verwandte von bereits in den USA lebenden Personen ins Land gelassen werden müssen. Die Regierung wollte diese Ausnahmen lediglich für Eltern, Ehepartner, Verlobte, Kinder und Geschwister gelten lassen.