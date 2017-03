Die US-Regierung hat gegen die verlängerte Aussetzung des überarbeiteten Einreiseverbots Berufung eingelegt.

Regierungsanwälte reichten die Dokumente beim zuständigen Gericht ein. Aus ihnen geht nach Korrespondentenberichten hervor, dass sich die Berufung auch auf die erste vorläufige Anordnung eines Bundesrichters in Hawaii bezieht.



Präsident Trump hatte in einer seiner ersten Amtshandlungen ein Dekret erlassen, das Staatsbürgern aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern die Einreise in die USA untersagt. Das führte zu Chaos auf Flughäfen und zahlreichen Klagen vor Gericht. Die Regierung in Washington legte daraufhin eine überarbeitete Version vor, die nur noch sechs Staaten betraf. Diese wurde dann von einem Gericht in Honolulu ausgesetzt.