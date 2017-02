Einreiseverbot Viele Unternehmen gegen Dekret von US-Präsident Trump

Internationale Fluggäste bei der Einreise in die Vereinigten Staaten an der Passkontrolle im Zoll- und Immigrations-Bereich des Dulles International Airport in Sterling/Virginia, nahe Washington D.C. (AFP / Paul J. Richards )

Rund 100 amerikanische Unternehmen haben sich vor Gericht gegen das Einreiseverbot von Präsident Trump gewandt.

Sie reichten bei einem Berufungsgericht in San Francisco eine ausführliche Stellungnahme ein. Darin wird betont, dass Einwanderer zu vielen Innovationen in den USA beigetragen hätten. Das Dekret sei diskriminierend und widerrechtlich. Zu den Unternehmen zählen Apple, Google, Facebook und Microsoft. Das Einreiseverbot, das für Menschen aus sieben muslimisch geprägten Ländern gilt, ist derzeit ausgesetzt. Einen Eilantrag der Regierung, die Aussetzung zurückzunehmen, lehnte das Berufungsgericht ab. Die Streit-Parteien wurden aufgefordert, weitere Argumente zu ihren Standpunkten vorzubringen. Als Reaktion auf den Gerichtsbeschluss ordnete Präsident Trump intensivere Personenkontrollen bei der Einreise an.