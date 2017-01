Einreiseverbot Vorsitzender des US-Repräsdentenhauses stärkt Trump

Der Republikaner Paul Ryan (AFP / Jim Watson)

Im Streit über das Einreiseverbot für Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Staaten in die USA hat Präsident Trump Rückendeckung seiner Partei erhalten.

Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Ryan, sagte in Washington, die Umsetzung des Dekrets sei zwar etwas holprig geraten. Es enspreche inhaltlich aber den politischen Zielen der Republikaner. Auch heute gab es wieder Proteste gegen das Verbot und internationale Kritik. Der politische Direktor des Auswärtigen Amtes, Michaelis, legte gegenüber der US-Botschaft in Berlin offiziell Protest ein.



Die UNO bezeichnete den verfügten 120-tägigen Aufnahmestopp für Flüchtlinge als einen Schock. Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR schätzt, dass die Verfügung etwa 20.000 Menschen trifft, die über ein Umsiedlungsprogramm in die USA einreisen sollten.