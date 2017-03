Weitere Bundestaaten der USA gehen gerichtlich gegen das neue Einreiseverbot von Präsident Trump vor.

Washington, New York und Massachusetts kündigten Klagen an. Der Chefankläger Washingtons erklärte, das neue Dekret ähnele der von Gerichten gestoppten ersten Version sehr. Deshalb müssten die bestehenden Einsprüche der Gerichte auch für die Neufassung gelten. Der Klage würden sich weitere Länder anschließen.



Trump hatte den neuen Erlass am Montag unterzeichnet. Der Einreisestopp für Staatsbürger aus sechs mehrheitlich muslimisch geprägten Ländern soll am 16. März in Kraft treten. Als erster US-Staat hatte Hawaii dagegen geklagt.