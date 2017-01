Einreiseverbote Außenminister Gabriel weist USA auf Völkerrecht hin

Menschen protestieren am internationalen Flughafen in New York gegen das von US-Präsident Trump verhängte Einreiseverbot. ( AFP PHOTO / Bryan R. Smith)

Die Außenminister Deutschlands und der Niederlande, Gabriel und Koenders, haben das Einreiseverbot für Bürger aus mehreren muslimischen Staaten in die USA kritisiert.

Beide Politiker verwiesen in einer gemeinsamen Erklärung auf das Völkerrecht. Sie kündigten an, das Dekret des US-Präsidenten rasch auf Auswirkungen für EU-Bürger mit doppelter Staatsangehörigkeit zu prüfen und gegebenenfalls gemeinsame Schritte einzuleiten. Zuvor hatte bereits Bundeskanzlerin Merkel über ihren Sprecher mitgeteilt, der Kampf gegen Terrorismus rechtfertige es nicht, Menschen einer bestimmten Herkunft oder eines bestimmten Glaubens unter Generalverdacht zu stellen. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime in Deutschland, Mazyek, sagte dem "Kölner Stadt-Anzeiger", staatliche Willkür, Intoleranz und Rassismus seien Wasser auf die Mühlen aller Extremisten.



US-Präsident Trump hat einen dreimonatigen Einreisestopp für Menschen unter anderem aus Syrien, dem Iran und Somalia verhängt. Außerdem dürfen keine Flüchtlinge mehr ins Land kommen.