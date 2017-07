US-Präsident Trump hat im Rechtsstreit um sein Einreiseverbot für Bürger mehrerer muslimischer Länder eine weitere juristische Niederlage erlitten.

Das Oberste Gericht in Washington ließ die von einem Richter in Hawaii verfügten Ausnahmeregelungen vorläufig in Kraft. Damit bleiben Einreisewillige, die beispielsweise Großeltern oder Enkel in den USA haben, von der Sperre ausgenommen. Die Regierung hatte durchsetzen wollen, dass es solche Ausnahmen nur für die allerengsten Verwandten, also etwa Ehepartner, Kinder oder Eltern gibt. - Trumps Verordnung ist seit Ende Juni in Kraft. Seither gilt ein 90-tägiges Einreiseverbot für Bürger aus dem Irak, Syrien, dem Jemen, Libyen, Somalia und dem Sudan. Außerdem dürfen Flüchtlinge aus aller Welt für 120 Tage nicht ins Land.