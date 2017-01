Einreiseverbote Kritik an Präsident Trumps Politik wächst

Die US-Botschaft in Berlin. (JOHN MACDOUGALL / AFP)

Im diplomatischen Dienst der USA nimmt die Kritik am Einreise-Erlass von Präsident Trump zu.

Inzwischen haben der Nachrichtenagentur Reuters zufolge etwa 900 Mitarbeiter des Außenministeriums eine interne Erklärung unterzeichnet. Darin wird eine Missbilligung des Einreiseverbots für Flüchtlinge und Menschen aus sieben muslimisch geprägten Ländern ausgesprochen. US-Heimatschutzminister Kelly sagte in Washington, er gehe davon aus, dass einige Länder für lange Zeit auf der Verbotsliste blieben.



UNO-Generalsekretär Guterres kritisierte das Einreiseverbot mit scharfen Worten. In einer Stellungnahme ließ er in New York mitteilen, die Anweisung von Trump habe eine Welle der Angst ausgelöst, die der Propaganda von Terror-Organisationen in die Hände spiele.



Rückendeckung für seine Einreisepolitik erhielt Trump aus der republikanischen Partei. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Ryan, bezeichnete die Umsetzung des Dekrets als "etwas holprig", die Regelungen entsprächen jedoch inhaltlich den politischen Zielen der Republikaner.