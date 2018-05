In einer Flüchtlingsunterkunft im baden-württembergischen Ellwangen hat die Polizei nach einer verhinderten Abschiebung mehrere Asylbewerber in Gewahrsam genommen.

Bei dem Großeinsatz wurden mehrere Menschen verletzt. Nach Angaben der Rettungsdienste mussten drei Bewohner und ein Polizist im Krankenhaus behandelt werden, weitere Personen habe man vor Ort versorgt. Flüchtlinge warfen den Polizisten vor, sie geschlagen und getreten zu haben. In einer Pressekonferenz in Ellwangen teilte die Polizei mit, 27 Personen hätten sich den Beamten widersetzt. Insgesamt fünf Bewohner der Unterkunft seien tatverdächtig im Hinblick auf Rauschgift- und Eigentumsdelikte. Grund für den Einsatz waren den Angaben zufolge Hinweise darauf, dass sich Asylbewerber in der Unterkunft organisiert und möglicherweise auch bewaffnet hätten, um künftige Abschiebungen zu verhindern.



Am Montag hatten in der Flüchtlingsunterkunft etwa 150 bis 200 Menschen die Abschiebung eines Asylbewerbers aus Togo verhindert und dabei Polizisten angegriffen. Die Deutsche Polizeigewerkschaft forderte, die Beteiligten abzuschieben.



Landesinnenminister Strobl betonte, in Baden-Württemberg werde es keine rechtsfreien Räume geben.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.