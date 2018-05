Vor mehr als neun Jahren - am 3. März 2009 - stürzte das Kölner Stadtarchiv in sich zusammen. Zwei Anwohner starben. Jetzt hat der Hauptgutachter dargelegt, warum das Archiv einstürzte: Nach seinem Dafürhalten war es ein Baufehler.

Der Vorsitzende Richter im laufenden Strafprozess, Michael Greve, trug die neuen Erkenntnisse vor. Demnach kommt der Gutachter - der Geotechniker Prof. Hans-Georg Kempfert - zu dem Ergebnis: Ein Loch in einer unterirdischen Wand war ausschlaggebend. Das hätten Kempferts jahrelangen Nachforschungen bestätigt. Demnach brach das Archiv durch das plötzliche Einfließen von 5.000 Kubikmetern Erdreich zusammen - ausgelöst durch die Fehlstelle in der äußeren Wand der unmittelbar benachbarten U-Bahn-Baustelle.



Kempfert ist zurzeit Gutachter in der Zivilkammer des Landgerichts, im Juni soll er auch als Sachverständiger und Zeuge im Strafverfahren auftreten. Dann wird seine Einschätzung auch vollständig vorgestellt.



Die Staatsanwaltschaft vertritt die These, dass Bauarbeiter beim Ausbau der geplanten U-Bahn-Haltestelle direkt unter dem Archivgebäude auf einen Gesteinsblock gestoßen seien. Da sie dieses Hindernis nicht entfernt hätten, sei in der Betonwand ein Loch entstanden. Die Baufirmen bestreiten die Vorwürfe und gehen davon aus, dass auch ein sogenannter hydraulischer Grundbruch das Unglück verursacht haben könnte. Das ist eine Art Naturereignis, das durch Bodenverschiebungen ausgelöst wird.



Bei dem Einsturz im März 2009 wurden vertvolle Schätze des Kommunalarchivs verschüttet. Der Sachschaden beläuft sich nach offiziellen Angaben auf 1,2 Milliarden Euro. In dem Prozess sind fünf Mitarbeiter von Baufirmen und den Kölner Verkehrsbetrieben angeklagt - wegen fahrlässiger Tötung und Baugefährdung. Sollte bis März 2019 kein erstinstanzliches Urteil ergehen, verjähren die Vorwürfe. Beim Zivilverfahren gibt es weniger Zeitdruck: Der Anspruch auf Schadenersatz verjährt erst nach 30 Jahren.



Unser NRW-Korrespondent Moritz Küpper hat im Januar 2018 zum Prozessbeginn in einer langen Sendung über die Geschichte des Einsturzes und der juristischen Aufarbeitung berichtet.

Diese Nachricht wurde am 16.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.