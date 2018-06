US-Präsident Trump hat die Asylpolitik der Bundesregierung scharf kritisiert.

Die Deutschen würden sich deswegen von einer bereits schwachen Koalition in Berlin abwenden, schrieb er auf Twitter. Die Kriminalität nehme in Deutschland stark zu. Die Europäer hätten den Fehler gemacht, Millionen Menschen aufzunehmen, die ihre Kultur deutlich veränderten. Man wolle nicht, dass in den USA dasselbe geschehe.



Trump bezog sich mit seinen Äußerungen offenbar auf den Streit zwischen Bundeskanzlerin Merkel und Bundesinnenminister Seehofer. Zudem steht seine Regierung derzeit selbst in der Kritik aufgrund einer verschärften Einwanderungspolitik.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.