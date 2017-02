Einwanderungsgesetz Grünen-Politikerin Detzer für kleine Lösung

Die Grünen-Chefin in Baden-Württemberg, Sandra Detzer. (dpa/picture-alliance/Marijan Murat)

Die baden-württembergische Grünen-Chefin Detzer wirbt in der Debatte um ein Einwanderungsgesetz für eine kleine Lösung.

Man könne zum Beispiel festschreiben, dass alle Flüchtlinge, die einen Arbeitsvertrag haben und ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten, in Deutschland bleiben dürfen, sagte Detzer in Stuttgart.



Im Zuge einer weiteren Sammelabschiebung waren am Mittwochabend 18 Asylbewerber nach Afghanistan zurückgebracht worden, unter ihnen vier Männer aus Baden-Württemberg. Einer von ihnen hat als Koch in Stuttgart gearbeitet.