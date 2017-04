Die Grünen haben ihre Vorschläge zur Einwanderungspolitik präzisiert.

Die Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl, Göring-Eckardt, sagte in Berlin, ihre Partei bevorzuge ein Punktesystem, das sich an den Bedürfnissen auf dem deutschen Arbeitsmarkt orientiere. Es solle von einer unabhängigen Kommission festgelegt werden, welche Kriterien Einwanderer erfüllen müssten und wieviele ins Land gelassen würden. Die Pläne stimmen im Kern mit den Vorschlägen der SPD überein. Darüber hinaus verlangen die Grünen Ausnahmeregelungen, um Einwanderern ein Probejahr in Deutschland zu ermöglichen und dabei auf Stellensuche zu gehen.