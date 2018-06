US-Präsident Trump hat ankündigt, in der Einwanderungspolitik kein moderates Gesetzespaket unterschreiben zu wollen.

Derzeit liegen im Repräsentantenhaus zwei unterschiedliche Gesetzentwürfe der Republikaner vor - einer, der auf Maßnahmen zur Eindämmung von Zuwanderung setzt und einer, der Kompromisse vorsieht. Darin geht es auch um das Schicksal der sogenannten Dreamer, die als Kinder illegal in die USA kamen. Für sie sähe der moderate Vorschlag einen Weg zur US-Staatsbürgerschaft vor. Ebenfalls darin enthalten wäre ein Ende der Trennung von Familien an der Grenze zu Mexiko.



Nach Angaben des US-Heimatschutzministeriums wurden allein in den vergangenen zwei Monaten rund 2000 Kinder nach einem illegalen Grenzübertritt von ihren Eltern getrennt.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.