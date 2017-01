Einzelhandel Deutliches Umsatzplus im Jahr 2016

Der deutsche Einzelhandel, wie hier in der Kölner Innenstadt, verbuchte 2016 ein deutliches Umsatzplus. (imago / Manngold)

Die deutschen Einzelhändler haben dank der guten Konjunktur im vergangenen Jahr ein Umsatzplus verzeichnet.

Das Statistische Bundesamt schätzt die Mehreinnahmen auf Basis von Daten der ersten elf Monate auf rund 2,5 Prozent. Klammere man Preissteigerungen heraus, liege das Plus bei knapp zwei Prozent. Gründe für die Kauflaune der Verbraucher seien vor allem die positive Lage am Arbeitsmarkt, steigende Löhne und eine Entlastung durch niedrige Energiepreise. Für das Gesamtjahr 2016 rechnet der Handelsverband Deutschland mit einem nominalen Plus von 2,5 Prozent.