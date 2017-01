Einzelne Ditib-Imame Infos über Gülen-Anhänger an türkisches Amt gegeben

Die DITIB Merkez-Moschee, eine Gebetsstätte der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion, in Duisburg (Nordrhein-Westfalen) im Stadtteil Marxloh (dpa / picture alliance / Horst Ossinger)

Einzelne Imame des islamischen Dachverbands Ditib haben Informationen über Gülen-Anhänger in Deutschland an das Religionsamt der Türkei weitergeleitet.

Das hat der Ditib-Generalsekretär Alboga der "Rheinischen Post" bestätigt. Er bedauerte die - wie er sagte - "Panne", verwahrte sich aber gegen den Begriff der Bespitzelung. Dem Deutschlandfunk sagte Alboga, nur drei von hunderten Imamen seien fälschlicherweise einer schriftlichen Anweisung des Religionsamtes Diyanet gefolgt. Sie war ihmzufolge nicht an Ditib gerichtet.



Die türkische Regierung macht die Bewegung des islamischen Predigers Gülen für den Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich. In Deutschland steht Ditib schon länger wegen der Nähe zu Diyanet in der Kritik. Die Linken-Politikerin Dagdelen forderte deshalb, dass deutsche Behörden nicht länger mit dem Verband kooperieren.