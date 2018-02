Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft der Männer hat bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang die nächste Sensation geschafft. Sie steht erstmals in der Geschichte im Endspiel eines olympischen Turniers.

Die Spieler von Bundestrainer Marco Sturm schlugen Kanada, den Rekord-Olympiasieger und Top-Favoriten auf die Goldmedaille, im Habfinale mit 4 zu 3 (1:0, 3:1, 0:2). Zwischenzeitlich hatten die Deutschen sogar mit 1 zu 4 geführt. 42 Jahre nach Bronze in Innsbruck hat Deutschland damit eine Medaille bereits sicher. DOSB-Präsident Alfons Hörmann auf der Tribüne hatte beim Abpfiff Tränen in den Augen: Es war einfach nur cool. Der Erfolg ist schon eine gefühlte Goldmedaille. Das ist Wahnsinn, ich bin sprachlos. Einer für alle, alle für einen."



Im Finale geht es nun gegen Russland. Der Eishockey-Rekordweltmeister setzte sich im ersten Halbfinale gegen Tschechien mit 3:0 durch.



Eishockey-Idol Erich Kühnhackl rühmte den Auftritt der deutschen Nationalmannschaft in Pyeongchang als "wahre und würdige Erben von 1976". In der "Abendzeitung" führte er aus: "Wir in Deutschland können wirklich nur stolz auf diese Mannschaft sein. Sie sind richtige Vorbilder, und das, was sie jetzt schon für das Eishockey in Deutschland anschieben und bewirken, ist großartig."



Schon der Sieg gegen die hochfavorisierte Auswahl des Weltmeisters Schweden im Viertelfinale war von Experten als historischer Erfolg gefeiert worden.



Im Gangneung Hockey Centre überzeugte Sturms Mannschaft auch heute in einem temporeichen Spiel zunächst durch erneut solide Abwehrarbeit, aber auch durch Powerplay-Stärke sowie Kaltschnäuzigkeit in der Offensive. So ging sie im zweiten Drittel sogar mit drei Treffern Vorsprung in Führung. Durch zahlreiche Straftzeiten jedoch brachte sie Kanada wieder heran und sich fast um den Sieg. Am Ende war es eine Zitterpartie.



Wegen des Olympia-Boykotts der NHL fehlen nicht nur den Kanadiern und viele Stars, auch die besten deutschen Spieler sind in Südkorea nicht dabei. Mit Sturms nur aus DEL-Spielern bestehenden Kader hatte dennoch kein Experte vor dem Turnier, geschweige denn vor dem Spiel gegen Kanada, gerechnet.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.