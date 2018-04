Der EHC Red Bull München hat die deutsche Eishockey-Meisterschaft gewonnen.

Im siebten und letzten Finalspiel besiegten die Münchner die Eisbären Berlin mit 6:3. Für die Mannschaft von Trainer Don Jackson ist es der dritte Titelgewinn in Folge. Die Münchner hatten in der Finalserie bereits 3:1 in Führung gelegen, doch Berlin konnte die anschließenden beiden Spiele gewinnen und auf 3:3 verkürzen.

