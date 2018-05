Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft hat Deutschland sein Auftaktspiel gegen Gastgeber Dänemark mit 2:3 nach Penaltyschießen verloren.

NHL-Star Leon Draisaitl (33.) und der Nürnberger Yasin Ehliz (51.) hatten die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) mit ihren Treffern in die Overtime gerettet, die torlos blieb. Das deutsche Team konnte damit nicht an seine Leistungen bei den Olympischen Winterspielen von Südkorea anknüpfen.



Die Nationalmannschaft braucht nun am Sonntag im zweiten Vorrundenspiel der Gruppe B gegen Norwegen einen Sieg, um es noch ins Viertelfinale zu schaffen.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.