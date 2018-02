In weiten Teilen Europas hat eine sibirische Kaltfront für Rekorde bei den Minustemperaturen gesorgt.

Mindestens 24 Menschen starben infolge des eisigen Winterwetters seit vergangenem Freitag, neun von ihnen allein in Polen, fünf in Litauen. Vier Personen erfroren in Frankreich, drei in Tschechien, zwei in Rumänien und einer in Italien. Viele Städte stellten in Notunterkünften zusätzliche Betten für Obdachlose bereit.

