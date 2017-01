Eisregen Bundeswehrsoldaten stranden auf dem Weg nach Litauen in Polen

Deutschland soll die Führungsrolle des Nato-Gefechtsverbandes in Litauen übernehmen. (picture alliance / dpa / Marcus Führer)

Ein Flugzeug der Bundeswehr, das im Rahmen der Nato-Unterstützung für Osteuropa auf dem Weg nach Litauen war, ist wegen schlechter Wetterbedingungen in der polnischen Hauptstadt Warschau zwischengelandet.

Wie ein Sprecher des Einsatzführungskommandos mitteilte, sollten die 17 Soldaten, die an Bord der Transall-Maschine waren, zunächst zum Fliegerhorst Penzing in Bayern zurückgeflogen werden und morgen von dort erneut nach Litauen starten. - Es sind die ersten von insgesamt 450 deutschen Soldaten, die in die frühere Sowjetrepublik verlegt werden.



Die Nato stationiert an der Ostflanke des Bündnisgebiets Kampfbataillone, um Russland militärisch abzuschrecken.