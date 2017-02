"Die teuflische Päpsterei ist das letzte Unglück auf Erden". So wütete Martin Luther. Man kann verstehen, dass die katholische Kirche mehrere hundert Jahre brauchte, um sich von solchen Schmähungen zu erholen. Heute Vormittag sah die Päpsterei jedenfalls erholt aus: Ein freundlicher Franziskus empfing Luthers Erben. Eine Delegation der Evangelischen Kirche in Deutschland war bei ihm zu Gast, begleitet vom Vorsitzenden der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Reinhard Marx.



Soviel Eintracht ist neu. Doch Vorsitz hat mit Vorsicht zu tun: Der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm reiste nicht in den Vatikan, um – wie es katholischerseits gern gesehen wird – heimzukehren zur Una Sancta – zur einen heiligen Kirche. Und Franziskus kündigte nicht an, sich auf den Weg nach Deutschland zu machen, um das Lutherjubiläum zu feiern. Er nahm auch nicht das Wort der Glaubenskongregation zurück, wonach die evangelische Kirche gar keine Kirche im eigentlichen Sinne sein soll. Franziskus und der EKD-Chef mieden öffentlich derart heikle Themen. Schriftliche Ökumene ist komplizierter als fotografische.

Kirchen haben eine Ökumene der Probleme

Ökumene - das klingt so wenig griffig, dass es der Reformator aus sprachästhetischen Gründen abgelehnt hätte. Noch mühsamer als das Wort ist der Vorgang: Ein gemeinsames Abendmahl mahnte der EKD-Ratsvorsitzende an, in Sicht ist es nicht. Eine gemeinsame Bibel ebenso wenig. Ein katholisches Pendant zu Pfarrerinnen und Bischöfinnen – nun ja, schwieriges Thema. Aber: Im Alltag sind die Unterschiede zwischen den Konfessionen kaum der Rede wert.

Die wenigsten Gläubigen haben Theologie studiert. Die Realpräsenz Christi treibt sie selten um. Die Engagierten fragen sich ganz praktisch, wer die Jugendarbeit macht, wer Kranke besucht, wer Gottesdienste feiert. Mitgliederschwund, Priester- und Pfarrermangel, fehlender Nachwuchs in den Ehrenämtern. Es gibt eine Ökumene der Probleme, auch die verbindet.

Man könne das Versagen an der Einheit im Kontext der Reformation und der nachfolgenden Entwicklungen gemeinsam beklagen, sagte Franziskus. Partystimmung mit Posaunenchor hört sich anders an. Aber wenn eine 500 den Gedenkanlass bietet, passt der getragene Ton. Christen haben einander über Jahrhunderte bekämpft, die Religion war nicht die einzige Ursache des Kriegs, aber sie war die Ursache der Unerbittlichkeit. Übrig blieb ein christlicher Pluralismus. Ist das viel, ist das wenig? Friedliche Koexistenz ist jedenfalls nicht selbstverständlich.

Gemeinsame Aufgabe: Das C-Wort verteidigen

Der Kampf ums Christliche kehrt gerade verbal zurück. Für die einen bedeutet christlich, den Glauben zu kennen und zu leben. Für die anderen ist das C ein Abgrenzungsmerkmal, ein Bekenntnis zum Wie-auch-immer-Eigenen. Gerade hier liegt eine ökumenische Aufgabe, mindestens so schwierig wie der Kampf um jede Millimeterbewegung am Abendmahlstisch: Sich das C-Wort nicht wegnehmen zu lassen von denen, die weder christlichen noch politischen Pluralismus ertragen, die Kreuze in den Nationalfarben gegen Fremde in Stellung bringen.

Lutheraner mögen verzeihen, aber das letzte Unglück auf Erden war wohl doch nicht die Päpsterei.

Dr. Christiane Florin