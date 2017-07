Der Bundesvorstand der Liberalen Hochschulgruppen hat sich nach dem Eklat bei einem Auftritt von FDP-Chef Lindner an der Uni Bochum besorgt über die Diskussionskultur geäußert.

Hochschulen seien Orte des akademischen Austauschs, der freien Meinungsbildung und der offenen Debatte, erklärte LHG-Chef Dallheimer. Dieses Ideal werde zunehmend von linken Gruppierungen in Frage gestellt. Momentan scheine es nicht möglich zu sein, eine andere Meinung zu vertreten als die Mehrheit. Das bereite ihm zutiefst Sorge. - Studenten hatten am Dienstag eine Rede Lindners an der Uni Bochum gestört. Sie stürmten mit Transparenten auf die Bühne, um gegen die Einführung von Studiengebühren für Ausländer in Nordrhein-Westfalen zu protestieren.



Im Internet und in den Medien wurden Lindners Reaktion und dessen Schlagfertigkeit gefeiert. "FDP-Chef kontert gnadenlos", schreibt "Die Welt". "So cool reagierte Christian Lindner", heißt es bei "t-online.de". Als die Studenten die Bühne verlassen wollten, forderte er sie sogar auf zu bleiben und sich der Diskussion stellen. Das Video davon auf YouTube wurde bislang fast 200.000 mal aufgerufen.