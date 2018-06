Die Bundesregierung steht auch nach dem Rückzug der USA zur Abschlusserklärung des G7-Gipfels. Dies erklärte ein Sprecher in Berlin nach der Rückkehr von Bundeskanzlerin Merkel aus Kanada. EU-Ratspräsident Tusk teilte ebenfalls mit, man halte an dem Kommuniqué fest, so wie es von allen Teilnehmern vereinbart worden sei.

Nach Abschluss des Gipfels war es zum Eklat gekommen, als US-Präsident Trump seine bereits erteilte Zustimmung zur Abschlusserklärung des Treffens per Twitter zurückgezogen hatte. Er begründete dies mit Äußerungen des kanadischen Premierministers Trudeau zu US-Schutzzöllen auf Stahl und Aluminium.



Trudeau hatte vor Journalisten gesagt, Kanada lasse sich nicht herumkommandieren und werde seinerseits Vergeltungszölle einführen. Trump, der den Gipfel bereits Stunden vorher verlassen hatte, bezeichnete den kanadischen Regierungschef deshalb als unaufrichtig und schwach. Der US-Präsident drohte zudem erneut mit Schutzzöllen auf Autoimporte. Ein Sprecher Trudeaus erklärte, dieser habe nach dem Treffen nichts anderes gesagt, als er Trump bereits während des Gipfels deutlich gemacht habe.



Die ursprünglich von allen Gipfelteilnehmern mitgetragene Abschlusserklärung war trotz Streitigkeiten in mehreren Punkten zustandegekommen. Sie enthielt unter anderem ein Bekenntnis zum Freihandel und zum Abbau von Zöllen sowie zur Gleichstellung der Geschlechter und zur Förderung der Mädchenbildung. Zudem werfen die G7 Russland vor, eine destabilisierende Außenpolitik zu betreiben und Demokratien zu unterminieren.



Eine Passage zum Pariser Klimaabkommen wurde ausdrücklich ohne die Zustimmung der USA verfasst. Beim Kampf gegen Plastikmüll in den Ozeanen verweigerten die USA und Japan ihre Zustimmung zu konkreten Recycling-Zielen.

