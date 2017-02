Elbvertiefung Hamburger Hafenwirtschaft begrüßt Gerichtsurteil

Soll von der Elbvertiefung profitieren: der Hamburger Hafen (AFP / Odd Andersen)

Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zur Elbvertiefung stößt beim Hamburger Hafenverband grundsätzlich auf Zustimmung.

Der Präsident des Verbandes, Bonz, sprach im Deutschlandfunk von einem guten Urteil. Es gebe das Signal, dass die Elbvertiefung machbar sei. Dennoch sei bedauerlich, dass man nun noch einmal Zeit verliere. Zu den Bedenken von Umweltschützern sagte Bonz, es sei unbestritten, dass die Elbe mit der geplanten Vertiefung am Ende ökologisch besser dastehen werde als zuvor.



Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hatte weitgehend grünes Licht für die erneute Ausbaggerung der Elbe gegeben. Allerdings stellten die Richter Mängel am Planfeststellungsbeschluss gibt und verlangten Nachbesserungen. Die Umweltschutzorganisationen BUND und Nabu hatten zahlreiche Verstöße gegen den Gewässer- und Artenschutz geltend gemacht. Sie werteten die Entscheidung des Gerichts als Erfolg für die Elbe. Der Stadtstaat Hamburg und der Bund wollen den Fluss so ausbauen, dass künftig Containerschiffe mit großem Tiefgang den Hafen in der Hansestadt erreichen können.



(Az.: BVerwG 7 A 2.15).