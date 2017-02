Endlich herrscht Planungssicherheit, nur noch ein paar Kleinigkeiten müssten nachgebessert werden, dann kann die Elbe auf 130 Kilometern vertieft und auf einigen wenigen Kilometern auch verbreitert werden. Mit dieser Interpretation des heutigen Urteils über die Rechtmäßigkeit der sogenannten Fahrrinnenanpassung versucht der Hamburger Senat, den Richterspruch in seinem Sinne zu deuten. Und ja: es hätte schlimmer kommen können.

Das ist zwar nicht passiert, aber peinlich sollte es dem Hamburger Senat doch sein, dass die Planer dieses größten Flussausbaus in Europa nun nachsitzen müssen. Peinlich ist, dass die Verantwortlichen zwar ahnten, dass ihre Pläne Mängel hatten, diese dem Gericht aber trotzdem vorgelegt haben. Konkret: es war klar, dass die Flächen, auf denen der geschützte Schierlingswasserfenchel wächst, durch die Baggerarbeiten schrumpfen werden. Also wurden Ausgleichsflächen angegeben. Darunter auch eine, die schon für ganz andere Zwecke verplant war. Dass ist den Richtern aufgefallen und ganz unschuldig an der jetzt entstandenen Verzögerung der Baggerarbeiten sind die Verantwortlichen also nicht.

Zu einem demokratischen Rechtsstaat gehört dieses Klagerecht dazu

Als Reaktion darauf rufen zwar nicht der Hamburger Senat, aber die norddeutschen Wirtschaftsverbände und die Handelskammer danach, das deutsche Planungsrecht zu ändern. Vor allem das Verbandsklagerecht ist ihnen lästig. Sicher ist es für Wirtschaftstreibende nicht schön, wenn ein Schierlingswasserfenchel, eine Rotbauchunke oder besonders seltene Fische einem Bauprojekt im Wege stehen. Zu einem demokratischen Rechtstaat, der sich zum Umwelt- und Naturschutz bekennt, gehört dieses Klagerecht aber einfach dazu. Und nur weil man in einem Spiel mal verliert, muss man nicht nach neuen Regeln rufen.

Vor allem dann, wenn, wie im Fall der Elbvertiefung, sich die Interessen der Hafenwirtschaft durchsetzen. Der heutige Urteilsspruch verzögert diesen massiven Eingriff ins Ökosystem der Elbe nur und in einem halben Jahr, spätestens in zwei Jahren, werden die Baggerschiffe auslaufen. Ob dann alle Kompensationsmaßnahmen wirklich greifen, ob es tatsächlich möglich ist, den Flutstrom aus der Nordsee durch das geplante Unterwasserbauwerk zu bremsen, ob sich der Schierlingswasserfenchel dann tatsächlich dort ansiedeln wird, wo es die Planer wünschen und ob der Sauerstoffgehalt der Elbe nur um die berechneten 0,1 Prozent absinkt, das wird sich erst in einigen Jahren zeigen. Dann nämlich, wenn die Elbe längst ausgebaggert und verbreitert wurde. All jene, die heute die Umweltverbände wegen ihrer Klagen kritisieren, dürfen sich dann sicher sein: für die möglichen irreparablen Störungen des Ökosystems der Tideelbe brauchen sie nicht aufzukommen.

