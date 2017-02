Elektroautos Brüssel genehmigt deutschen Ausbau der Ladestellen

Ein Elektroauto wird per Kabel aufgeladen. (picture alliance / dpa / Ole Spata)

Die Europäische Kommission hat den geplanten Ausbau der Ladestationen für Elektroautos in Deutschland gebilligt.

Wettbewerbskommissarin Vestager erklärte in Brüssel, durch das deutsche Förderprogramm würden Elektrofahrzeuge für Verbraucher und Unternehmen attraktiver. Die Maßnahme stehe im Einklang mit den EU-Beihilfevorschriften. Die Bundesregierung will binnen vier Jahren 300 Millionen Euro in die Installation von neuen Ladesäulen sowie den Ausbau der bereits bestehenden Lade-Möglichkeiten investieren. Staatliche Beihilfen benötigen eine Genehmigung der EU-Kommission.