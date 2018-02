Die Europäische Kommission will die Forschung und Entwicklung leistungsfähiger Batterien für Elektroautos vorantreiben.

Energiekommissar Sefcovic sagte in Brüssel, Autohersteller und Zulieferer müssten europaweit mindestens zehn Riesenfabriken bauen und dabei auch über nationale Grenzen hinweg kooperieren. Ende kommender Woche wolle die Kommission dazu eine konkrete Strategie vorlegen. Sefcovic betonte, bis Mitte des nächsten Jahrzehnts werde die Nachfrage nach Elektroautos deutlich anziehen. Hierdurch werde der Markt für Energiespeicher rund 250 Milliarden Euro groß werden, was in etwa der Wirtschaft Dänemarks entspreche.



Zum sogenannten "Batteriegipfel" in Brüssel waren über 40 Vertreter der Auto- und Technologiebranche sowie nationaler Regierungen eingeladen. Für Deutschland nahm Wirtschafts-Staatssekretär Machnig teil.

