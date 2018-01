Die staatliche Prämie für den Kauf von Elektroautos stößt insgesamt auf ein geringes Interesse, auch wenn die Nachfrage gestiegen ist.

In den eineinhalb Jahren seit Einführung der Prämie gingen nur für etwas mehr als zehn Prozent der Gesamtsumme Förderanträge ein, wie die Zeitung "Die Welt" unter Berufung auf Zahlen des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Bafa, berichtet. Demnach wurden bislang rund 46.800 Anträge für einen Zuschuss gestellt. Der Bund fördert den Kauf eines Elektroautos mit 2.000 Euro. Für ein Hybridauto gibt es 1.500 Euro. Die Fördermittel reichen für mehr als 300.000 Fahrzeuge.



Bafa-Präsident Obersteller regte in der Zeitung an, einen Teil des Geldes anderweitig zur Förderung der Elektromobilität einzusetzen, etwa für die private Ladeinfrastruktur. Diese Unterstützung könne von Handwerkern, Hotelbetrieben oder Wohnanlagen genutzt werden.

