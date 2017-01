Elektrogeräte Bundesnetzagentur zieht viele unsichere Produkte aus dem Verkehr

Elektrogeräte, die Funkstörungen oder Stromschläge verursachen können, stehen unter genauer Beobachtung der Bundesnetzagentur (picture alliance / dpa)

Die Bundesnetzagentur hat im vergangenen Jahr fast eine Million im Internet angebotene Elektrogeräte aus dem Verkehr gezogen.

Nach Angaben der Behörde bestand bei ihnen die Gefahr, dass sie Funkstörungen oder Stromschläge verursachen. Insgesamt seien 986.000 Geräte betroffen gewesen, so viele wie noch nie.



Laut Bundesnetzagentur geht es dabei vor allem um sogenannte FM-Transmitter, die Musik von einem Smartphone per Funk zu einem Abspielgerät übertragen, aber auch um Funkkopfhörer, Steckdosen und Drohnen.



Die Zahl der unsicheren Angebote im Internethandel wächst offenbar deutlich. 2014 wurden mit 530.000 nur rund halb so viele Geräte gesperrt.