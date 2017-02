Elektromobilität IG BCE fordert Zukunftspakt für Branche

Michael Vassiliadis (imago / IPON)

Die Gewerkschaft IG Bergbau, Chemie, Energie fordert einen Zukunftspakt, um die Auswirkungen des Wandels hin zu elektrischen Autos für die Branche zu mildern.

IG-BCE-Chef Vassiliadis sagte, die gesamte Wertschöpfungskette der Automobilindustrie werde sich in den kommenden Jahren ändern. Dies betreffe auch seine Gewerkschaft. 150.000 bis 200.000 Beschäftigte aus den Branchen, die die IG BCE betreue, seien Teil dieser Wertschöpfungskette. Elektrofahrzeuge benötigten aber nur einen Bruchteil der Komponenten, die in Fahrzeugen mit konventionellem Antrieb verbaut würden. Es werde in Zukunft also deutlich weniger Personal benötigt, so Vassiliadis. Vor allem Zulieferer könnten betroffen sein. Auch die IG Metall hatte darauf hingewiesen, dass der Ausbau der Elektromobilität auf lange Sicht in den Autofabriken Zehntausende Jobs in ihrer bisherigen Form überflüssig machen könnte.