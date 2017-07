Die Rücknahmepflicht für ausgediente kleine Elektrogeräte wird ein knappes Jahr nach ihrer Einführung kaum genutzt.

Nach Angaben der Bundesverbände für Onlinehandel und Technik im Einzelhandel werden nur wenige wieder in den Geschäften abgegeben. Verbraucher- und Umweltschützer sehen den Grund in einer mangelhaften Informationspolitik der Händler. Verbraucher nähmen nur das in Anspruch, was ihnen bekannt sei, sagte ein Sprecher der Deutschen Umwelthilfe der Deutschen Presse-Agentur.



Seit Ende Juli 2016 müssen Geschäfte ab einer bestimmten Verkaufsfläche auch kleine ausgediente Elektrogeräte zurücknehmen. Für Onlinehändler gilt analog dazu eine ähnliche Pflicht.