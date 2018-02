Der amerikanische Naturschützer und Tierforscher Esmond Bradley-Martin ist in Kenia getötet worden.

Wie der Naturschutzverband WWF mitteilte, wurde der 75-Jährige gestern erstochen in seinem Haus in Nairobi gefunden. Bradley-Martin war einer der weltweit führenden Forscher über den illegalen Handel mit Elfenbein und Nashorn-Hörnern. Seine Arbeit galt als ausschlaggebend für die Aufdeckung des Elfenbeinhandels in vielen Ländern Afrikas und Asiens.

