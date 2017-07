In der Elfenbeinküste haben mehrere Polizisten eine Meuterei begonnen.

Wie Korrespondenten berichten, waren aus der Polizeischule in der Wirtschaftsmetropole Abidjan gestern Abend immer wieder Schüsse zuhören. Augenzeugen berichten, dass Polizisten durch die Straßen gezogen seien und willkürlich Autos beschlagnahmt hätten. - Auch in der Armee des Landes ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Meutereien gekommen.