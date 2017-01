Elfenbeinküste Festgesetzter Verteidigungsminister freigelassen

Verteidigungsminister Donwahi (m.) vor einer Delegation der Soldaten bei einer Pressekonferenz zu den Verhandlungen. (AFP / SIA KAMBOU)

In der westafrikanischen Elfenbeinküste haben meuternde Soldaten den festgesetzten Verteidungsminister Donwahi wieder freigelassen.

Korrespondentenberichten zufolge hat Donwahi die Stadt Bouaké bereits verlassen. Dort hatten die Soldaten den Minister und seine Delegation in einem Behördengebäude festgehalten. Donwahi war in die Stadt gereist und hatte dort mit den meuternden Soldaten verhandelt. Diese hatten die Kontrolle über Bouaké übernommen und mehr Sold sowie bessere Unterbringungen und Arbeitsbedingungen verlangt.



Präsident Ouatarra teilte in einer Fernsehansprache mit, man werde auf die Forderungen der Soldaten eingehen und ihre Situation verbessern. Zugleich kritisierte er, dass bewaffnete Proteste der Soldaten nicht angemessen seien.