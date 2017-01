Elfenbeinküste Meuterei von Soldaten beendet

Elfenbeinküste: Ein Soldat steht mit einem Gewehr (ISSOUF SANOGO / AFP)

In der westafrikanischen Elfenbeinküste ist eine Meuterei von unzufriedenen Soldaten laut Regierungsangaben endgültig beendet worden.

Wie ein Sprecher in der Hauptstadt Yamoussoukro mitteilte, kehrten die Soldaten in ihre Kasernen zurück. Ihnen seien Bonuszahlungen zugesagt worden. Die Meuterei hatte vor einer Woche in der Stadt Bouaké begonnen und sich auf andere Armeestützpunkte ausgeweitet. Die Soldaten hatten neben einem höheren Sold auch eine bessere Unterbringung und Verpflegung gefordert. Die Regierung hatte am vergangenen Sonntag schon einmal eine Einigung verkündet, die aber keinen Bestand hatte.