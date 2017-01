Elfenbeinküste Meuterei von Soldaten doch noch nicht beendet

Verteidigungsminister Donwahi (m.) vor einer Delegation der Soldaten bei einer Pressekonferenz zu den Verhandlungen. (AFP / SIA KAMBOU)

In der westafrikanischen Elfenbeinküste dauert eine Meuterei unzufriedener Soldaten entgegen den Angaben von Präsident Ouatarra noch an.

In der Stadt Bouaké setzten die Soldaten den ivorischen Verteidigungsminister Donwahi und seine Delegation in einem Behördengebäude fest. Sie erklärten, der Minister dürfe erst gehen, wenn der Präsident seine Zusagen an die Meuterer präzisiere. Donwahi war in die Stadt gereist und hatte dort mit den Soldaten verhandelt. Präsident Ouatarra hatte die Meuterei anschließend für beendet erklärt. Er sagte, man habe den Soldaten eine Verbesserung ihrer Situation versprochen. Die Meuterer hatten gestern die Kontrolle über Bouaké übernommen und mehr Sold sowie bessere Unterbringungen und Arbeitsbedingungen verlangt. Die Meuterei hatte sich heute auf weitere Miltärstützpunkte ausgeweitet.