Elfenbeinküste Meuterei von Soldaten ohne Blutvergießen beendet

Eine Straßenkontrolle des Militärs in Bouaké. (AFP /STR)

In der westafrikanischen Elfenbeinküste ist eine Meuterei unzufriedener Soldaten ohne Blutvergießen zu Ende gegangen.

Wie der ivorische Präsident Ouattara in Abidjan mitteilte, kehrten die Meuterer in ihre Quartiere zurück. In Verhandlungen mit ihnen habe die Regierung Verständnis für die Beschwerden der Soldaten geäußert und Besserung versprochen. Soldaten hatten in der Stadt Bouake vor zwei Tagen die Kontrolle übernommen und dies mit ausstehendem Sold sowie schlechten Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Armee begründet. Die Meuterei hatte sich anschließend auf andere Militärstützpunkte ausgeweitet.