Die UNO-Blauhelmmission in der Elfenbeinküste ist nach 13 Jahren offiziell beendet worden.

Die letzten Soldaten wurden heute feierlich verabschiedet. Nach Einschätzung der Vereinten Nationen gibt es in der Elfenbeinküste bemerkenswerte Fortschritte in Richtung Frieden und dauerhafter Stabilität. Der Einsatz in dem westafrikanischen Staat begann 2004, um nach einem Bürgerkrieg wieder für Stabilität zu sorgen. Eine Krise im Jahr 2011 konnte überwunden werden. Sie war durch die Weigerung von Präsident Gbagbo ausgelöst worden, seine Wahlniederlage anzuerkennen.