Der Asylrechts-Experte Thomas Oberhäuser hält nach den Vorfällen in einer Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen keine schärferen Gesetze für notwendig.

Die bestehenden Regularien reichten aus, sagte der Rechtsanwalt im Deutschlandfunk (Audio-Link). Die Forderungen seien eine "Schaufensterpolitik", die es immer nach solchen Fällen gebe. In der Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen hatten Mitbewohner versucht, die Abschiebung eines Mannes aus Togo gewaltsam zu verhindern. Sieben Flüchtlinge kamen in Untersuchungshaft. Mehrere Politiker forderten danach unter anderem härtere Abschieberegeln.



Oberhäuser betonte, da der Mann aus Togo zuerst in Italien gewesen sei, sei eine Rückführung dorthin nach den Dublin-Regeln grundsätzlich richtig. Allerdings gebe es viele Ausnahmen, nach denen eine Abschiebung in das Erstaufnahmeland nicht möglich sei. Ohne den Einzelfall zu kennen, gebe es also möglicherweise Gründe, die einer Abschiebung des Mannes entgegenstünden. Der Asylsuchende aus Togo geht juristisch gegen seine drohende Abschiebung nach Italien vor.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.