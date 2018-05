Nach dem Großeinsatz der Polizei in einer Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen wird weiter über die sogenannten Ankerzentren diskutiert.

Das Bundesinnenministerium wies Befürchtungen zurück, die Zentren könnten weitere Vorfälle wie in Ellwangen provozieren. Innenstaatssekretär Mayer sagte im Deutschlandfunk, es sei durchaus möglich, viele junge Männer spannungsfrei unterzubringen. Der parlamentarische Staatssekretär der Linken, Korte, sprach dagegen von "Zentren der Hoffnungslosigkeit", die seine Partei ablehne.



Nach dem Willen von Bundesinnenminister Seehofer sollen in den Zentren jeweils bis zu 1.500 Flüchtlinge unterkommen, bis über ihre Asylanträge entschieden ist. Niedersachsens Innenminister Pistorius warf Seehofer Aktionismus vor. Er müsse endlich sagen, wie er sich die Zentren konkret vorstelle, sagte der SPD-Politiker der "Bild"-Zeitung.



In der Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen hatten Flüchtlinge die Abschiebung eines Asylbewerbers aus Togo mit Gewalt verhindern wollen. Sieben Bewohner kamen in Untersuchungshaft.

