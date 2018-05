Nach der gescheiterten Abschiebung eines Togolesen läuft in einer Flüchtlingsunterkunft im baden-württembergischen Ellwangen ein erneuter Polizeieinsatz.

Das teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen mit, ohne Details zu nennen. Beobachtern zufolge rückten die Beamten mit mehreren Fahrzeugen an. Die Straßen rund um die Unterkunft sind demnach weiträumig abgesperrt. Inzwischen sollen mehrere Personen in Gewahrsam genommen worden sein.



In der Nacht zu Montag hatten in der Aufnahmestelle für Flüchtlinge etwa 150 afrikanische Asylbewerber die Abschiebung eines Mannes aus dem westafrikanischen Togo mit Gewalt verhindert. Die Polizei musste die Aktion abbrechen. Der Mann soll danach untergetaucht sein.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.