Der bei einem Großeinsatz in Ellwangen festgenommene Asylbewerber aus Togo ist nach Italien abgeschoben worden.

Das teilte Baden-Württembergs Innenminister Strobl am Vormittag in Stuttgart mit. Das Bundesverfassungsgericht hatte den Eilantrag des 23-Jährigen gegen seine Abschiebung gestern abgewiesen. Der Mann war Anfang des Monats in einer Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen im zweiten Versuch gefasst worden. Beim ersten Mal hatten Mitbewohner seine Festnahme gewaltsam verhindert. Der Togoer war als Flüchtling in Italien registriert worden und später nach Deutschland eingereist.

Diese Nachricht wurde am 15.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.