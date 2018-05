Die Geschehnisse von Ellwangen - wo Flüchtlinge gewaltsam eine Abschiebung verhinderten - werden in der Bundespolitik diskutiert. Der parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Mayer, fordert ein konsequenteres Vorgehen bei der Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern. Mayer sagte im Deutschlandfunk, die Vorkommnisse in Ellwangen seien nicht hinnehmbar. Deutschland dürfe solche Umtriebe von Asylbewerbern nicht tolerieren.

"Mehrere Asylbewerber haben sich zusammengerottet und gedacht, sie könnten sich einen rechtsfreien Raum schaffen." Das Gastrecht sei sträflich missbraucht worden. So etwas wie in Ellwangen dürfe sich nicht wiederholen. Der CSU-Politiker führte aus, Deutschland sei nicht verantwortlich für die epochale Migrationskrise von 2015, die Politik hätte aber bereits damals reagieren müssen.



Mayer verteidigte den Plan des Bundesinnenministers, sogenannte Ankerzentren einzurichten, in denen bis zu 1.500 Menschen untergebracht werden und die Asylverfahren komplett abgewickelt werden sollen. Dies seien keine Gefängniseinrichtungen, keine Inhaftitierungslager und auch keine Abschiebezentren, aber es solle Residenzpflicht herrschen. Und man könne dort auch viele junge Männer spannungsfrei unterbringen. Mayer sagte, er habe kein Verständnis für Kritik an den Zentren. Auch die Gewerkschaft der Polizei sieht die geplanten Großeinrichtungen kritisch.



Die Bundespolizei sei jetzt schon überlastet und befürchte, eine Art "Lagerpolizei" zu werden. Die Grünen-Politikerin Mihalic hatte im Deutschlandfunk ebenfalls dazu aufgerufen, die geplanten Zentren zu überdenken. Diese würden die Gefahr bergen, dass sich eine ungute Dynamik bilde und ein hohes Gewaltpotenzial anreichere. Sammelunterküfte könnten keine Dauerlösung. "Hier wird eine unausgegorene Politik auf dem Rücken von Einsatzkräften und auch auf dem Rücken von geflüchteten Menschen gemacht", so Mihalic.



Inzwischen hat die Staatswanwaltschaft Ermittlungsverfahren gegen einige der vorläufig festgenommenen Flüchtlinge in Ellwangen eingeleitet. Die Polizei Aalen bestätigte, dass auch Verfahren wegen Drogendelikten, Diebstahls und Hausfriedensbruchs gegen einige Bewohner laufen. Am Montag hatten in Ellwangen in Baden-Württemberg bis zu 200 Flüchtlinge die Abschiebung eines Mannes aus Togo verhindert - was auch beim UNO-Flüchtlingshilfswerk für Kritik sorgte. Daraufhin durchsuchten gestern mehrere hundert Polizisten die Unterkunft. Mehr als 20 Personen wehrten sich nach Angaben der Behörden gegen den Einsatz.



Auch die Presseschau im Dlf widmet sich dem Thema Ellwangen - vor allem die Stuttgarter Nachrichten haben eine Menge Fragen.



Und Thomas Wagner kommentierte ebenfalls im Dlf: "Wie wäre es denn mit solchen Vorschlägen: Mehr Polizisten einstellen, mehr Personal für Integrationsarbeit in den Unterkünften? Mehr Beamte einstellen zur schnelleren Bearbeitung von Asylanträgen? Mehr Richter einstellen, die schneller über Widersprüche entscheiden? Dann braucht es möglicherweise gar keine markigen Stammtisch-Forderungen mehr."

