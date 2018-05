In einer Flüchtlingsunterkunft im baden-württembergischen Ellwangen hat die Polizei mehrere Asylbewerber in Gewahrsam genommen.

Bei dem Großeinsatz habe es auch einen Verletzten gegeben, teilte ein Polizeisprecher mit. Weitere Einzelheiten nannte er nicht. Augenzeugen zufolge wurde zudem mindestens ein Mann in einem Gefangenentransporter an einen anderen Ort gebracht. Ob es sich dabei um einen Asylbewerber aus Togo handelte, dessen Abschiebung gescheitert war, ist unklar. Zahlreiche afrikanische Asylbewerber hatten in der Nacht zum Montag die Abschiebung des Mannes mit Gewalt verhindert.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.