Der Großeinsatz in einer Flüchtlingsunterkunft im baden-württembergischen Ellwangen sollte nach Angaben der Polizei ein klares Signal aussenden.

Es sei darum gegangen, den Eindruck zu verhindern, durch Widerstand könne der Vollzug von Abschiebungen verhindert werden, erklärte Einsatzleiter Hönle. Ein Geschehen wie am Montag dürfe nicht Schule machen.



Die Polizei hatte die Unterkunft in Ellwangen gestern früh mit mehreren hundert Beamten durchsucht. Mehr als 20 Personen leisteten nach Angaben der Behörden teils massiven Widerstand, es gab Verletzte. Am Montag war die Abschiebung eines Mannes aus Togo zunächst gescheitert.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.