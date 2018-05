Das UNO-Flüchtlingshilfswerk verurteilt die gewaltsamen Übergriffe von Asylbewerbern auf Polizisten im baden-württembergischen Ellwangen.

Der Repräsentant des UNHCR in Deutschland teilte mit, solche Vorfälle schadeten denjenigen, die auf Schutz angewiesen seien - und die ein friedliches Miteinander ebenwo wünschten wie die Deutschen. Aggressiver Widerstand gegen eine rechtsstaatlich getroffene Entscheidung sei nicht zu rechtfertigen.



In der Nacht zum Montag hatten Asylbewerber die Abschiebung eines Mannes aus Togo gewaltsam verhindert. Heute stürmte die Polizei die Unterkunft und nahm den Mann in Gewahrsam. Er soll nun in das Erstaufnahmeland Italien abgeschoben werden. Die Polizei erklärte, ein Geschehen wie am Montag dürfe nicht Schule machen. Darum habe man heute ein klares Zeichen setzen wollen. Es dürfe in anderen Unterkünften nicht der Eindruck entstehen, dass man den Vollzug von Abschiebungen durch Widerstand verhindern könne. Bundesinnenminister Seehofer begrüßte den heutigen Einsatz.

