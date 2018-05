Die Vorfälle in einer Flüchtlingsunterkunft im baden-württembergischen Ellwangen haben in der Bundespolitik eine Debatte über den Umgang mit Asylbewerbern ausgelöst.

Bundesjustizministerin Barley (SPD) sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", wer gegen das Recht verstoße und sich der Polizei widersetze, müsse mit deutlichen Konsequenzen rechnen. Bundesinnenminister Seehofer (CSU) betonte, das Gastrecht dürfe nicht mit Füßen getreten werden.



CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer bewertete den heutigen Großeinsatz der Polizei als "notwendig, richtig und absolut zu unterstützen". FDP-Chef Lindner sagte, der Rechtsstaat dürfe sich von einem Mob nicht abschrecken lassen, der Abschiebungen verhindern wolle. Der Grünen-Vorsitzende Habeck erklärte, die Polizei habe in der Nacht zu Montag besonnen reagiert und Schlimmeres verhindert.



Die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel erklärte, die Razzia habe zutage gefördert, dass es in der Einrichtung in Ellwangen einen rechtsfreien Raum gebe. Die Linken-Politikerin Jelpke kritisierte, mit martialischen Großeinsätzen der Polizei würden gezielt Bilder von angeblich kriminellen und gewalttätigen Flüchtlingen produziert.



Die Polizei hatte die Unterkunft in Ellwangen heute früh mit mehreren hundert Beamten durchsucht. Mehr als 20 Personen leisteten nach Angaben der Behörden teils massiven Widerstand, es gab Verletzte. Anlass für den Einsatz war die gescheiterte Abschiebung eines Mannes aus Togo.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.